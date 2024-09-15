Дубль Ямаля помог «Барселоне» разгромить «Жирону» в матче 5-го тура Ла Лиги

Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Муньис Руис. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:15 мск. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «Барселоны».