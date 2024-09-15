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Дубль Ямаля помог «Барселоне» разгромить «Жирону» в матче 5-го тура Ла Лиги

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встретились каталонские «Жирона» и «Барселона».

Источник: Getty Images

Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Муньис Руис. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:15 мск. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «Барселоны».

В составе гостей забитыми мячами отметились Ламин Ямаль (дубль), Даниэль Ольмо и Педри. Хозяева ответили точным ударом Кристиана Стуани.

«Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала семь очков за пять матчей. «Барселона» заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

Жирона
1:4
Первый тайм: 0:2
Барселона
Футбол, Испания, Тур 5
15.09.2024, 17:15 (МСК UTC+3)
Montilivi
Главные тренеры
Мичел
Ханс-Дитер Флик
Голы
Жирона
Кристиан Стуани
80′
Барселона
Ламин Ямаль
30′
Ламин Ямаль
37′
Дани Ольмо
47′
Педри
64′
Составы команд
Жирона
13
Пауло Гассанига
3
Мигель Гутьеррес
17
Дэйли Блинд
5
Сильва Давид Лопес
22
Джон Солис
23
Иван Мартин
16
Алехандро Франсес
85′
4
Арнау Мартинес
8
Виктор Цыганков
69′
6
Донни ван де Бек
9
Абель Руис
69′
7
Кристиан Стуани
90′
11
Арно Груневелд
55′
10
Ясер Асприлья
20
Брайан Хиль
36′
55′
24
Кристиан Порту
90′
Барселона
1
Марк-Андре тер Штеген
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
17
Марк Касадо
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
61′
24
Эрик Гарсия
8
Педри
69′
7
Ферран Торрес
86′
19
Ламин Ямаль
90′
35
Херард Мартин
20
Дани Ольмо
61′
32
Эктор Форт
9
Роберт Левандовски
69′
18
Пау Виктор
84′
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
17
4
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
6
9
Фолы
3
6
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти