Теперь точно: в среду Сафонов дебютирует за «ПСЖ». Сразу — в Лиге чемпионов

Французские СМИ сообщают, что заменой Доннаруммы станет Матвей Сафонов, хотя в команде есть еще один кипер — 23-летний испанец Арнау Тенас. Летом он стал олимпийским чемпионом, будучи первым номером сборной, однако главный тренер парижан Луис Энрике котирует его ниже Сафонова. Это отражает и выбор запасного вратаря на матчи чемпионата: Сафонов находился на скамейке в трех из четырех туров — один он пропустил из-за недомогания. При здоровом россиянине Тенас не попадал в заявку.