Мануэль Нойер установил невероятный рекорд Бундеслиги всех времён

Игра проходила на стадионе «Хольштайн» в Киле. «Бавария» разгромила соперника со счётом 6:1. Голкипер и капитан мюнхенцев Мануэль Нойер отыграл всю встречу. «Хольштайн» стал 37-м клубом немецкого чемпионата, который побеждал 38-летний футболист.