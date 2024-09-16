В мировом футболе кризис центрфорвардов — так считает Левандовски. А как на самом деле?

Роберт Левандовски сказал недавно: «Ван Перси, Уэйн Руни, Бензема, Агуэро… Изменились ли “девятки”? Моя эпоха — это время Криштиану Роналду и Лео Месси. По количеству голов я близок к ним — может, немного отстаю. Думаю, сейчас сложно найти таких нападающих, как мы (Роберт говорит о классических “девятках”. — Прим. “СЭ”). Новое поколение подрастает. Возможно, придется подождать несколько лет, потому что, как мне кажется, академии и то, чему учат молодых игроков, меняются.



Наше поколение пришло с улицы. А теперь это практически невозможно, потому что родители приводят детей на тренировки, забирают их и отвозят домой, так что все совсем по-другому. Это как конвейер, все становятся очень похожими. Я думаю, что нападающий немного похож на вратаря с точки зрения позиционирования. Ты играешь с командой, но в итоге это более индивидуальная позиция, понимаете?».