Анчелотти высказался о реакции Винисиуса на поведение фанатов

В субботу «Реал» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» со счетом 2:0. Винисиус забил первый мяч в игре с пенальти, после чего отпраздновал гол, приложив палец ко рту перед болельщиками команды из Сан-Себастьяна.
«Это реакция на очень некрасивые действия. Оскорбление — никто бы такого не стерпел, включая меня. Палец ко рту — это нормально, учитывая происходящее», — приводит слова Анчелотти As.
«То, что происходит с Винисиусом, нельзя терпеть. Я могу понять свисты, но это уже за гранью. Я бы попросил меньше фокусироваться на молодежи и больше на том, что происходит на стадионах. Они пытаются отвлечь его от игры», — добавил специалист.
Ранее Винисиус заявил, что Испанию следует лишить права проведения чемпионата мира 2030 года, если в стране не изменится ситуация с расизмом.