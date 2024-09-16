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Анчелотти высказался о реакции Винисиуса на поведение фанатов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Жест бразильского футболиста «Реала» Винисуса в сторону болельщиков «Реал Сосьедад» стал ответным действием на поведение фанатов, заявил главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

Источник: Пресс-служба "Реал Мадрид"

В субботу «Реал» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» со счетом 2:0. Винисиус забил первый мяч в игре с пенальти, после чего отпраздновал гол, приложив палец ко рту перед болельщиками команды из Сан-Себастьяна.

«Это реакция на очень некрасивые действия. Оскорбление — никто бы такого не стерпел, включая меня. Палец ко рту — это нормально, учитывая происходящее», — приводит слова Анчелотти As.

«То, что происходит с Винисиусом, нельзя терпеть. Я могу понять свисты, но это уже за гранью. Я бы попросил меньше фокусироваться на молодежи и больше на том, что происходит на стадионах. Они пытаются отвлечь его от игры», — добавил специалист.

Ранее Винисиус заявил, что Испанию следует лишить права проведения чемпионата мира 2030 года, если в стране не изменится ситуация с расизмом.