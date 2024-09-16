Анчелотти высказался о реакции Винисиуса на поведение фанатов

«То, что происходит с Винисиусом, нельзя терпеть. Я могу понять свисты, но это уже за гранью. Я бы попросил меньше фокусироваться на молодежи и больше на том, что происходит на стадионах. Они пытаются отвлечь его от игры», — добавил специалист.