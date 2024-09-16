В Амстердаме за погромы в ходе протеста фанатов «Аякса» задержали восемь человек

ГААГА, 16 сентября. /ТАСС/. Нидерландская полиция задержала восемь человек в Амстердаме за нарушение общественного порядка после того, как протест болельщиков футбольного клуба «Аякс» вылился в погромы и атаку на полицейский участок. Об этом сообщил информационный портал NL Times.
По сведениям интернет-издания, акция против забастовок полиции, выступающей за достойную схему досрочного выхода на пенсию, началась 15 сентября. Эти забастовки привели к отмене двух последних матчей футбольного клуба «Аякс» — против «Фейенорда» и «Утрехта».
Протест с участием сотен человек сначала проходил мирно, однако затем фанаты направились к главному полицейскому участку города, где повредили несколько полицейских автомобилей и атаковали сам участок. Они также использовали пиротехнику, нарушали движение трамваев и вели себя агрессивно по отношению к прохожим. К разгону демонстрантов был привлечен спецназ.
Муниципалитет Амстердама раскритиковал действия фанатов «Аякса». «Крайне печально, что эти так называемые болельщики так себя ведут в нашем городе, — сказала заместитель мэра Марьолейн Морман информационному агентству Нидерландов ANP. — Эта группа не выставляет в лучшем свете ни футбол, ни “Аякс”.
В самом «Аяксе» также заявили, что не поддерживают действия фанатов. Клуб «осуждает погромы и другие преступные действия», подчеркнули представители команды, чьи слова привел информационный портал nu.nl.