В Амстердаме за погромы в ходе протеста фанатов «Аякса» задержали восемь человек

Протест с участием сотен человек сначала проходил мирно, однако затем фанаты направились к главному полицейскому участку города, где повредили несколько полицейских автомобилей и атаковали сам участок. Они также использовали пиротехнику, нарушали движение трамваев и вели себя агрессивно по отношению к прохожим. К разгону демонстрантов был привлечен спецназ.