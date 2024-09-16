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«Барселона» сообщила о возвращении де Йонга к тренировкам в общей группе

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг возобновил частичные тренировки в общей группе, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Источник: Reuters

В понедельник де Йонг выполнил часть упражнений вместе с остальной командой.

Де Йонг получил травму голеностопа 21 апреля в матче против мадридского «Реала» (2:3). Для нидерландца это была третья игра после восстановления от предыдущей травмы голеностопа. Из-за повреждения он был вынужден пропустить чемпионат Европы 2024 года в Германии, на котором сборная Нидерландов дошла до полуфинала.

В четверг, 19 сентября, «Барселона» стартует в основном этапе Лиги чемпионов гостевым матчем против «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.