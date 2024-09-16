«Барселона» сообщила о возвращении де Йонга к тренировкам в общей группе

Де Йонг получил травму голеностопа 21 апреля в матче против мадридского «Реала» (2:3). Для нидерландца это была третья игра после восстановления от предыдущей травмы голеностопа. Из-за повреждения он был вынужден пропустить чемпионат Европы 2024 года в Германии, на котором сборная Нидерландов дошла до полуфинала.