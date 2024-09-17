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«Лацио» победил «Верону» в матче 4-го тура Серии А

Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Верона».

Источник: AP 2023

Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступил Лука Цуфферли. «Лацио» одержал победу со счётом 2:1.

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Лацио» Булайе Диа. Затем отличился игрок «Вероны» Каспер Тенгстедт. Нападающий Валентин Кастельянос вновь вывел хозяев вперёд, установив окончательный счёт во встрече — 2:1.

«Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала семь очков. «Верона» находится на седьмой строчке, заработав шесть очков. В следующем туре «Лацио» встретится с «Фиорентиной» (22 сентября), а «Верона» — с «Торино» (20 сентября).

Лацио
2:1
Первый тайм: 2:1
Верона
Футбол, Италия, Тур 4
16.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Марко Барони
Паоло Дзанетти
Голы
Лацио
Булай Диа
(Маттиа Дзакканьи)
5′
Валентин Кастельянос
(Маттиа Дзакканьи)
20′
Верона
Каспер Тенгстедт
(Григорис Кастанос)
7′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
13
Алессио Романьоли
30
Нуну Тавареш
34
Марио Хила
44′
8
Маттео Гендузи
19
Булай Диа
6
Никола Ровелла
27′
81′
5
Матиас Весино
10
Маттиа Дзакканьи
90′
14
Тиджани Нослин
29
Мануэль Лаццари
89′
77
Адам Марушич
11
Валентин Кастельянос
66′
22
Гаэтано Кастровилли
18
Густав Исаксен
66′
20
Лум Чауна
Верона
1
Лоренцо Монтипо
27
Павел Давидович
42
Диего Коппола
6
Реда Белаян
38
Джексон Чачуа
30′
11
Каспер Тенгстедт
84′
4
Флавиус Данилюк
88′
9
Амин Сарр
8
Дарко Лазович
66′
5
Давиде Фараони
18
Абду Арруи
67′
29
Фарид Алиду
20
Григорис Кастанос
53′
35
Даниэль Москера
21
Дани Силва
89′
80
Альфаджо Сиссе
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
6
11
Фолы
10
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти