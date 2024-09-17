«Лацио» победил «Верону» в матче 4-го тура Серии А

«Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала семь очков. «Верона» находится на седьмой строчке, заработав шесть очков. В следующем туре «Лацио» встретится с «Фиорентиной» (22 сентября), а «Верона» — с «Торино» (20 сентября).