Кошмар «Барсы» и раздолье «Реала». Как работает потолок зарплат в ла лиге?

Трансферы тоже влияют на лимит. Часто суммы, уплачиваемые за новых игроков, амортизируются. Иначе говоря, входят в финансовые отчеты постепенно. Например, если футболист обошелся в 50 миллионов евро и подписал контракт на пять лет, значит, следующие пять лет в расходах прибавится по 10 миллионов евро. А если клуб совершил продажу на 50 миллионов евро, то может сразу внести всю сумму в доходную статью.