«Астана» выиграла и поднялась в турнирной таблице КПЛ

Встреча в Кызылорде завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол на восьмой минуте забил Усман Камара, оказавшийся самым расторопным в штрафной площади «волков».
Таким образом, столичный клуб после 16-ти сыгранных матчей, набрал 27 очков и переместился с седьмого на пятое место в таблице КПЛ.
«Астана» на пять баллов отстает от идущего четвертым «Кайрата», имея две игры в запасе. По потерянным очкам столичный клуб является лидером КПЛ — возглавляющие чемпионат Казахстана «Актобе» и «Елимай» набрали по 34 балла, сыграв на три встречи больше «Астаны».