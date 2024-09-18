«Астана» выиграла и поднялась в турнирной таблице КПЛ

«Астана» на пять баллов отстает от идущего четвертым «Кайрата», имея две игры в запасе. По потерянным очкам столичный клуб является лидером КПЛ — возглавляющие чемпионат Казахстана «Актобе» и «Елимай» набрали по 34 балла, сыграв на три встречи больше «Астаны».