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«Астана» выиграла и поднялась в турнирной таблице КПЛ

«Астана» и «Кайсар» сыграли в перенесенном матче 15-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Встреча в Кызылорде завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на восьмой минуте забил Усман Камара, оказавшийся самым расторопным в штрафной площади «волков».

Таким образом, столичный клуб после 16-ти сыгранных матчей, набрал 27 очков и переместился с седьмого на пятое место в таблице КПЛ.

«Астана» на пять баллов отстает от идущего четвертым «Кайрата», имея две игры в запасе. По потерянным очкам столичный клуб является лидером КПЛ — возглавляющие чемпионат Казахстана «Актобе» и «Елимай» набрали по 34 балла, сыграв на три встречи больше «Астаны».

Кайсар
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Казахстан, 15-й тур
27.07.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
им. Гани Муратбаева
Главные тренеры
Григорий Бабаян
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