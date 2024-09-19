Главный тренер «Баварии» Компани ответил на критику в свой адрес

«Я родился в Брюсселе, мой отец был беженцем, приехавшим из Конго. Каковы были мои шансы выступать в Премьер-лиге, выигрывать что-то в качестве игрока, выступать за национальную сборную? Шансы были 0,000 с чем-то. Теперь я тренер. Вы можете перестать верить в себя и в то, чего можете достичь, из-за того, что говорят другие люди? Давайте поощрять людей к успеху и разрушать барьеры», — приводит слова Компани Bayern&Germany.