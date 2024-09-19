Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криштиану Роналду высказался о 17-летнем Ламине Ямале

Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что видит большой талант в вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

Источник: Reuters

«Я вижу большой талант в Ламине Ямале. Я надеюсь, что у него не возникнет проблем в будущем, и я думаю, что он наверняка станет одним из лучших в этом поколении», — приводит слова Роналду инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что летом Ламин Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Действующее трудовое соглашение Ямаля с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Барселона