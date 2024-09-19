Криштиану Роналду высказался о 17-летнем Ламине Ямале

«Я вижу большой талант в Ламине Ямале. Я надеюсь, что у него не возникнет проблем в будущем, и я думаю, что он наверняка станет одним из лучших в этом поколении», — приводит слова Роналду инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).