Новичок «Наполи» закрутил роман с лондонской моделью, но скрывает это: фото красавицы

Гилмор на протяжении всей своей взрослой карьеры играл за английские клубы. Вероятно, именно там он и познакомился с очаровательной лондонской моделью Фиби Изобель. Пара старалась скрывать свои отношения, но после того как футболист переехал в Италию, Фиби стали замечать на неаполитанских трибунах, что привлекло внимание к её социальным сетям. Именно так их отношения и рассекретили.