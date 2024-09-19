Новичок «Наполи» закрутил роман с лондонской моделью, но скрывает это: фото красавицы

Судя по социальным сетям Гилмора, можно было подумать, что он все еще не встретил свою даму сердца. Однако это не совсем так.
Гилмор на протяжении всей своей взрослой карьеры играл за английские клубы. Вероятно, именно там он и познакомился с очаровательной лондонской моделью Фиби Изобель. Пара старалась скрывать свои отношения, но после того как футболист переехал в Италию, Фиби стали замечать на неаполитанских трибунах, что привлекло внимание к её социальным сетям. Именно так их отношения и рассекретили.
В отличие от Билли, Фиби не скрывает своей влюбленности. Она публикует в соцсетях истории о совместных перелётах и, по всей видимости, много времени теперь проводит в Неаполе.
Возможно, в скором времени и футболист публично объявит, что он не свободен. А пока этого не произошло, предлагаем вам насладиться красотой Фиби Изобель в нашей галерее.