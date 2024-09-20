Футболист «Ливерпуля» хочет приобрести французский «Нант», пишут СМИ

Кита провел беседу с английской стороной по видеосвязи прошлым летом, а затем лично встретился с представителями потенциальных покупателей в Женеве в последние несколько дней. Сообщается, что сделка оценивается в 100 млн евро, а также включает различные бонусы на сумму до 40 млн евро.