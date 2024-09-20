Футболист «Ливерпуля» хочет приобрести французский «Нант», пишут СМИ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд хочет приобрести французский клуб «Нант», сообщает Get Football News France со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, спортсмен планирует совершить покупку через инвестиционную компанию, которую возглавляет его отец. Ранее по этой схеме футболист стал миноритарным акционером команды «Формулы-1» «Альпин». Отмечается, что Александер-Арнольд интересовался покупкой «Сент-Этьена» и «Гавра».
В настоящее время «Нант» принадлежит французскому бизнесмену Вальдемару Кита, который приобрел клуб в 2007 году. Сообщается, что он устал от спортивных и финансовых проблем клуба и готов рассмотреть вопрос о его продаже.
Кита провел беседу с английской стороной по видеосвязи прошлым летом, а затем лично встретился с представителями потенциальных покупателей в Женеве в последние несколько дней. Сообщается, что сделка оценивается в 100 млн евро, а также включает различные бонусы на сумму до 40 млн евро.
Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». 25-летний защитник является чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира и двукратным обладателем Кубка английской лиги.
«Нант» выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции, команда восемь раз становилась чемпионом страны, в последний — в 2001 году.