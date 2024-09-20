«ПСЖ» подал апелляцию на решение о выплате долга Мбаппе

Ранее сообщалось, что француз обратился в LFP и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием взыскать данную сумму со своей бывшей команды. Сумма включила в себя треть подписного бонуса (36 млн), зарплату за последние три месяца контракта и оставшиеся бонусы. 12 сентября юридический комитет LFP обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе долг в размере 55 миллионов евро в течение восьми дней. В тот же день стало известно, что клуб не намерен исполнять требование LFP.