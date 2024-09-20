«ПСЖ» подал апелляцию на решение о выплате долга Мбаппе

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» подал апелляцию на требование Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) выплатить бывшему игроку команды Килиану Мбаппе долг в размере 55 миллионов евро, сообщает Le Parisien.
Ранее сообщалось, что француз обратился в LFP и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием взыскать данную сумму со своей бывшей команды. Сумма включила в себя треть подписного бонуса (36 млн), зарплату за последние три месяца контракта и оставшиеся бонусы. 12 сентября юридический комитет LFP обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе долг в размере 55 миллионов евро в течение восьми дней. В тот же день стало известно, что клуб не намерен исполнять требование LFP.
«Из принципиальных соображений “ПСЖ” обжаловал решение комиссии LFP, несмотря на его ограниченный эффект. Дело в том, что позиция “ПСЖ” — это нечто большее, чем просто обоснованная юридическая позиция. Это также вопрос добросовестности, честности, сохранения ценностей и уважения к парижской организации и ее болельщикам, что важнее любого игрока», — цитирует издание заявление «ПСЖ».
«Учитывая ограничения правовых полномочий комиссии, этот вопрос должен быть оспорен в другой юрисдикции, которой “ПСЖ” будет рад представить все факты в ближайшие месяцы и годы», — подчеркивает клуб.