Экс-игрок «Челси» Саломон Калу возобновил карьеру

По информации источника, Калу присоединится к команде в качестве директора. Председатель правления Томми Тайоро Никосс смог убедить бывшего футболиста помочь команде в качестве игрока.
Калу провел в составе «Челси» 254 матча и забил 60 голов. Вместе с лондонским клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, четыре Кубка Англии и Кубок лиги.
Также на протяжении карьеры он выступал в составе «Фейенорда» (Нидерланды), «Лилля» (Франция), «Герты» (Германия) и «Ботафого» (Бразилия). Ивуариец объявил о завершении карьеры в августе 2024 года, его последним клубом стал «Арта Солар 7» из Джибути.