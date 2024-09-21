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Экс-игрок «Челси» Саломон Калу возобновил карьеру

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Саломон Калу возобновил карьеру в возрасте 39 лет, став играющим директором ивуарийского «Ганьоа», сообщает Koaci.

Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, Калу присоединится к команде в качестве директора. Председатель правления Томми Тайоро Никосс смог убедить бывшего футболиста помочь команде в качестве игрока.

Калу провел в составе «Челси» 254 матча и забил 60 голов. Вместе с лондонским клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, четыре Кубка Англии и Кубок лиги.

Также на протяжении карьеры он выступал в составе «Фейенорда» (Нидерланды), «Лилля» (Франция), «Герты» (Германия) и «Ботафого» (Бразилия). Ивуариец объявил о завершении карьеры в августе 2024 года, его последним клубом стал «Арта Солар 7» из Джибути.