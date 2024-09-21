Экс-игрок «Челси» Саломон Калу возобновил карьеру

Также на протяжении карьеры он выступал в составе «Фейенорда» (Нидерланды), «Лилля» (Франция), «Герты» (Германия) и «Ботафого» (Бразилия). Ивуариец объявил о завершении карьеры в августе 2024 года, его последним клубом стал «Арта Солар 7» из Джибути.