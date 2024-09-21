В «Атланте» считают, что Миранчук не заметил отсутствие флага России в оформлении состава

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник Алексей Миранчук не заметил отсутствие флага России в оформлении стартового состава американского клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта», он ничего не говорил об этом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Атланты».
Миранчук провел три матча в стартовом составе «Атланты», в двух случаях россиянин был единственным игроком команды, которого в своих публикациях в социальной сети клуб оставлял без национального флага. Позднее в пресс-службе «Атланты» сообщили «Спорт-Экспрессу», что перед игрой против клуба «Интер Майами» было принято решение отказаться от оформления состава с флагами стран из-за изменения графического дизайна.
«Честно говоря, мы не уверены в том, как он отреагировал. Алексей не говорил с нами об этом. Так что, насколько мы знаем, он ничего не заметил. Он был сосредоточен на акклиматизации в команде. Но ни Алексей, ни его адвокаты не просили одинакового оформления в стартовом составе команды. Алексей сосредоточен на футболе, а не на наших социальных сетях. Он стал отличным дополнением к команде», — сообщили в пресс-службе «Атланты».
19 сентября Миранчук забил дебютный мяч в составе «Атланты» в матче MLS с «Интер Майами» (2:2). Футболист перешел в «Атланту» 30 июля, подписав контракт до конца 2027 года. До этого он выступал за итальянскую «Аталанту», с которой в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы. Ранее Миранчук защищал цвета московского «Локомотива», выиграв с ним чемпионат России (2018) и кубок страны (2015, 2017, 2019).