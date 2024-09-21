В «Атланте» считают, что Миранчук не заметил отсутствие флага России в оформлении состава

«Честно говоря, мы не уверены в том, как он отреагировал. Алексей не говорил с нами об этом. Так что, насколько мы знаем, он ничего не заметил. Он был сосредоточен на акклиматизации в команде. Но ни Алексей, ни его адвокаты не просили одинакового оформления в стартовом составе команды. Алексей сосредоточен на футболе, а не на наших социальных сетях. Он стал отличным дополнением к команде», — сообщили в пресс-службе «Атланты».