«ПСЖ» поместил изображение Сафонова в анонс игры против «Реймса»

Встреча между командами пройдет в субботу в Реймсе, начало — 22:00 мск. Ранее стало известно, что итальянский вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма не восстановился после травмы и остается в лазарете перед стартом пятого тура чемпионата Франции по футболу. Матч против «Реймса» может стать дебютным для Сафонова в Лиге 1.