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«ПСЖ» поместил изображение Сафонова в анонс игры против «Реймса»

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» опубликовал анонс матча пятого тура чемпионата Франции по футболу против «Реймса» с изображением российского вратаря команды Матвея Сафонова.

Источник: Xavier Laine/Getty Images

Встреча между командами пройдет в субботу в Реймсе, начало — 22:00 мск. Ранее стало известно, что итальянский вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма не восстановился после травмы и остается в лазарете перед стартом пятого тура чемпионата Франции по футболу. Матч против «Реймса» может стать дебютным для Сафонова в Лиге 1.

На анонс матча, который опубликован в аккаунте команды в Instagram*, попали пять футболистов: Сафонов, защитники Милан Шкриньяр и Нуну Мендеш, а также полузащитники Витинья и Сенни Маюлю. В комментариях к публикации многие пользователи сети оставили комментарии в поддержку российского новичка команды.

В среду Сафонов дебютировал в составе «ПСЖ» в Лиге чемпионов, проведя сухой матч против испанской «Жироны» (1:0).

«ПСЖ» 14 июня объявил о подписании пятилетнего контракта с Сафоновым. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Сафонов является воспитанником «Краснодара». На его счету 13 матчей за сборную России.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

ПСЖ
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