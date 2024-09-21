Стандарт решил исход матча «Кайрата» в КПЛ

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол хозяева поля забили со стандарта — на 86-й минуте грузинский полузащитник Гиорги Зариа мастерски исполнил штрафной удар.
В 22-м туре, 4 октября, «Кайрат» на выезде сыграет с «Актобе», тогда как «Кайсар» пропустит тур.
Ранее в другом матче 21-го тура «Атырау» в родных стенах выиграл у «Жениса».
Остальные игры данного тура пройдут 22 сентября. Встретятся «Туран» — «Кызылжар», «Шахтер» — «Елимай», «Ордабасы» — «Астана», «Тобол» — «Актобе».