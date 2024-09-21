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Стандарт решил исход матча «Кайрата» в КПЛ

Алматинский «Кайрат» дожал-таки кызылординский «Кайсар» в 21-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол хозяева поля забили со стандарта — на 86-й минуте грузинский полузащитник Гиорги Зариа мастерски исполнил штрафной удар.

В 22-м туре, 4 октября, «Кайрат» на выезде сыграет с «Актобе», тогда как «Кайсар» пропустит тур.

Ранее в другом матче 21-го тура «Атырау» в родных стенах выиграл у «Жениса».

Остальные игры данного тура пройдут 22 сентября. Встретятся «Туран» — «Кызылжар», «Шахтер» — «Елимай», «Ордабасы» — «Астана», «Тобол» — «Актобе».

Кайрат
1:0
Первый тайм: 0:0
Кайсар
Футбол, Казахстан, 21-й тур
21.09.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
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Чемпионат Казахстана: таблица и календарь