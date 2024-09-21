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«Ливерпуль» победил «Борнмут» в матче чемпионата Англии

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Борнмут».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:0.

На 26-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. Через две минуты он оформил дубль. На 37-й минуте форвард хозяев Дарвин Нуньес довёл счёт до разгромного.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Борнмут» находится на 13-й строчке, заработав пять очков.

Ливерпуль
3:0
Первый тайм: 3:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 5
21.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Андони Ираола
Голы
Ливерпуль
Луис Диас
(Ибраима Конате)
26′
Луис Диас
(Трент Александр-Арнолд)
28′
Дарвин Нуньес
(Мохамед Салах)
37′
Составы команд
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
60′
26
Эндрю Робертсон
66
Трент Александр-Арнолд
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослаи
61′
17
Кертис Джонс
7
Луис Диас
72′
14
Федерико Кьеза
9
Дарвин Нуньес
72′
18
Коди Гакпо
Борнмут
13
Кепа Аррисабалага
2
Дин Хейсен
45+3′
3
Милош Керкез
27
Илья Забарный
4
Льюис Кук
87′
16
Маркус Таверньер
22
Хулиан Араухо
70′
15
Адам Смит
10
Райан Кристи
1′
69′
8
Алекс Скотт
9
Эванилсон
76′
26
Энес Юнал
19
Джастин Клюйверт
18′
46′
11
Данго Уаттара
24
Антуан Семеньо
70′
17
Луис Синистерра
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
9
10
Фолы
12
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Борнмут
Чемпионат Англии: таблица и календарь