«Фенербахче» Моуринью проиграл «Галатасараю» в стамбульском дерби

Встреча прошла в Стамбуле на домашнем стадионе «Фенербахче» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе «Галатасарая» голы забили Дрис Мертенс (28-я минута) и Габриэл Сара (59), еще один мяч в свои ворота отправил голкипер «Фенербахче» Доминик Ливакович (20). В составе команды Жозе Моуринью пенальти реализовал Эдин Джеко (63).