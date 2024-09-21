«Фенербахче» Моуринью проиграл «Галатасараю» в стамбульском дерби

Встреча прошла в Стамбуле на домашнем стадионе «Фенербахче» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе «Галатасарая» голы забили Дрис Мертенс (28-я минута) и Габриэл Сара (59), еще один мяч в свои ворота отправил голкипер «Фенербахче» Доминик Ливакович (20). В составе команды Жозе Моуринью пенальти реализовал Эдин Джеко (63).
«Галасатарай» (18 очков) выиграл все шесть стартовых матчей и возглавляет турнирную таблицу турецкой Суперлиги. «Фенербахче» (13) потерпел первое поражение в сезоне и расположился на второй позиции.
В следующем туре «Галатасарай» примет «Касымпашу» 28 сентября, а «Фенербахче» на следующий день сыграет на выезде с «Антальяспором».