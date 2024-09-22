Винисиус перевернул игру после дикой ошибки Куртуа, «Ливерпуль» разозлило сенсационное поражение, Олисе — новая звезда «Баварии»

Назначение Хулена Лопетеги на пост главного тренера «Вест Хэма» изначально вызывало вопросы, и пока результаты «молотобойцев» не впечатляют. Всего одна победа пяти турах, а где команда вне конкуренции — так это по числу пропущенных голов в стартовых пятиминутках. Первый в субботнем матче результативный удар Джексона — уже пятый подобный случай! Форвард в итоге оформил самый быстрый для «Челси» дубль в лондонских дерби (к 18-й минуте). Сенегалец явно любит встречи с соседями, забив в АПЛ по четыре раза не только «Вест Хэму», но и «Тоттенхэму». И, как бы его не критиковали по ходу дебютного сезона, Джексон прогрессирует. В этой встрече он еще и ассистировал Палмеру. Отметим и оживающего Санчо, который стал соавтором одного из голов Джексона.