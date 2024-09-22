«Это неуважение». Мбаппе был близок к удалению в матче с «Эспаньолом» за споры с судьей

25-летний нападающий был близок к тому, чтобы получить вторую жёлтую карточку во втором тайме, когда он поддержал вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в его эмоциональном обращении к судье. Тогда Монтеро сказал Мбаппе: «Ты уже наиграл на неё [на красную карточку], Килиан».