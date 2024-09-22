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«Это неуважение». Мбаппе был близок к удалению в матче с «Эспаньолом» за споры с судьей

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе мог быть удалён с поля во время матча 6-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (4:1) за споры с главным судьёй встречи Хосе Мунуэрой Монтеро.

Источник: Reuters

Мбаппе получил жёлтую карточку на 32-й минуте игры за отмашку в сторону Монтеро. Как сообщает Mundo Deportivo, в ответ на эти действия французского футболиста арбитр сказал: «Это неуважение. Я показываю вам карточку за подобное пренебрежение».

25-летний нападающий был близок к тому, чтобы получить вторую жёлтую карточку во втором тайме, когда он поддержал вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора в его эмоциональном обращении к судье. Тогда Монтеро сказал Мбаппе: «Ты уже наиграл на неё [на красную карточку], Килиан».

Реал
4:1
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 6
21.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Маноло Гонсалес
Голы
Реал
Даниэль Карвахаль
58′
Родригу
(Винисиус Жуниор)
75′
Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
78′
Килиан Мбаппе
90′
Эспаньол
Тибо Куртуа
54′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
3
Эдер Милитау
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
61′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
32′
14
Орельен Тшуамени
2
Даниэль Карвахаль
59′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
82′
83′
22
Антонио Рюдигер
15
Арда Гюлер
55′
7
Винисиус Жуниор
82′
11
Родригу
83′
16
Эндрик
Эспаньол
1
Хоан Гарсия
75′
4
Мараш Кумбулла
6
Леандро Кабрера
22
Карлос Ромеро
89′
23
Омар Эль Хилали
20
Алекс Крал
12
Альваро Техеро
76′
18
Альваро Агуадо
10
Поль Лосано
10′
67′
15
Хосе Грагера
17
Жофре Каррерас
76′
24
Ирвин Кардона
7
Хави Пуадо
80′
11
Пере Милья
16
Валид Чеддира
46′
9
Алехо Велис
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
28
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
7
Фолы
5
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Эспаньол
Чемпионат Испании: таблица и календарь