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«Монако» с Головиным дома одолел «Гавр» в Лиге 1. На счету Кузяева единственный гол гостей

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Гавр».

Источник: http://www.hac-foot.com/

Игра проходила на стадионе «Луи II». В качестве главного арбитра встречи выступил Стефани Фраппар. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

На девятой минуте, счёт открыл защитник хозяев Джордан Тезе. На 30-й минуте российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнял счёт в матче.

Во второй половине монегаски усилиями Элисса Бен-Сегира и Фоларина Балогуна довели дело до победы.

В этой игре принял участие еще один россиянин — Александр Головин. Хавбек хозяев не отметился результативными действиями.

«Монако» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 13 очков за пять матча. «Гавр» заработал шесть очков и располагается на 11-й строчке.

Монако
3:1
Первый тайм: 1:1
Гавр
Футбол, Франция, Тур 5
22.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Дидье Дигар
Голы
Монако
Йордан Тезе
(Такуми Минамино)
9′
Элисс Бен Сегир
(Уилфрид Синго)
66′
Фоларин Балогун
(Джордж Иленихенья)
70′
Гавр
Далер Кузяев
(Абдулайе Туре)
30′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
12
Кайю Энрике
17
Уилфрид Синго
10
Александр Головин
9
Фоларин Балогун
4
Йордан Тезе
79′
27
Крепин Диатта
88
Сунгуту Магасса
21′
46′
6
Денис Закария
15
Ламин Камара
46′
7
Элисс Бен Сегир
18
Такуми Минамино
61′
11
Магнес Аклиуш
21
Джордж Иленихенья
87′
8
Элиот Матазо
Гавр
30
Артур Десма
4
Готье Льорис
7
Лоик Него
93
Аруна Санганте
94
Абдулайе Туре
20′
27
Кристофер Опери
22
Йоанн Сальмье
44′
79′
11
Эммануэль Сабби
5
Уссама Таргаллин
73′
19
Рассул Ндиайе
8
Яссин Кехта
79′
77
Стив Нгура
14
Далер Кузяев
65′
72′
21
Антуан Жужу
23
Жосуэ Казимир
73′
45
Исса Сумаре
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
6
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
10
Фолы
17
6
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Стефани Фраппар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Гавр
Чемпионат Франции: таблица и календарь