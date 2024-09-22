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Удаление и разгром случились в матче «Тобола» и «Актобе»

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 21-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между «Тоболом» и «Актобе», передает Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Игра прошла в Костанае и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тобола». Голами у костанайцев Ислам Чесноков, Ахмед Эль-Месауди и Руи Кошта. При этом актюбинцы весь второй тайм провели в меньшинстве после удаления Уче Агбо.

В итоге «Тобол» с 27-ю очками после 18-ти матчей занимает шестую позицию. В свою очередь, «Актобе» остался на третьем месте с 34-мя баллами после 20-ти игр.

Лидерство в чемпионате у семейского «Елимая»: у клуба 37 очков после 20 матчей. Второе место у «Кайрата» с 35 очками после 19 игр.

Тобол Кс
Первый тайм: 0:0
Актобе
Футбол, Казахстан, 21-й тур
22.09.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
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