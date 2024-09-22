Удаление и разгром случились в матче «Тобола» и «Актобе»

Игра прошла в Костанае и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тобола». Голами у костанайцев Ислам Чесноков, Ахмед Эль-Месауди и Руи Кошта. При этом актюбинцы весь второй тайм провели в меньшинстве после удаления Уче Агбо.