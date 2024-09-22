Удаление и разгром случились в матче «Тобола» и «Актобе»

Игра прошла в Костанае и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тобола». Голами у костанайцев Ислам Чесноков, Ахмед Эль-Месауди и Руи Кошта. При этом актюбинцы весь второй тайм провели в меньшинстве после удаления Уче Агбо.
В итоге «Тобол» с 27-ю очками после 18-ти матчей занимает шестую позицию. В свою очередь, «Актобе» остался на третьем месте с 34-мя баллами после 20-ти игр.
Лидерство в чемпионате у семейского «Елимая»: у клуба 37 очков после 20 матчей. Второе место у «Кайрата» с 35 очками после 19 игр.