Только что закончился матч 6-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона». Игра началась в 19:30 по московскому времени. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Матч завершился победой гостей. Итоговый счёт — 5:1. Марк-Андре тер Штеген вышел в стартовом составе каталонцев. Но в первом тайме он получил травму колена и был заменён на Иньяки Пенью. Немца уносили с поля на носилках.
Вратарь «Барселоны» тер Штеген может пропустить остаток сезона из-за травмы колена
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может пропустить семь-девять месяцев из-за травмы, полученной в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (5:1). Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Хави Мигель.
Футбол, Испания, Тур 6
22.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Ханс-Дитер Флик
Голы
Вильярреал
Айосе Перес
(Николя Пепе)
38′
Барселона
Роберт Левандовски
(Пабло Торре)
20′
Роберт Левандовски
35′
Пабло Торре
(Педри)
58′
Рафинья
(Пау Прим)
75′
Рафинья
(Ламин Ямаль)
83′
Нереализованные пенальти
Барселона
Роберт Левандовски
66′
Составы команд
Вильярреал
13
Диего Конде
2
Логан Коста
4
Эрик Байи
66′
17
Кико Фемения
23
Серхи Кардона
89′
22
Айосе Перес
85′
10
Даниэль Парехо
2′
70′
18
Папе Гей
14
Санти Комесанья
78′
6
Денис Суарес
16
Алекс Баэна
52′
78′
20
Рамон Терратс
19
Николя Пепе
78′
11
Ильяс Ахомах
90+1′
21
Йереми Пино
63′
15
Тьерно Барри
Барселона
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
35
Херард Мартин
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
1
Марк-Андре тер Штеген
45′
13
Иньяки Пенья
5
Иньиго Мартинес
81′
32
Эктор Форт
36
Серхи Домингес
60′
2
Пау Кубарси
8
Педри
60′
17
Марк Касадо
14
Пабло Торре
60′
18
Пау Виктор
83′
Статистика
6
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
11
Фолы
12
6
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти