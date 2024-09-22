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«Барселона» разгромила «Вильярреал» со счётом 5:1, одержав шестую победу подряд в Ла Лиге

22 сентября состоялся матч 6-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона».

Источник: Reuters

Игра началась в 19:30 по московскому времени. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Матч завершился победой гостей. Итоговый счёт — 5:1.

В составе каталонцев по дублю в свой актив записали Роберт Левандовски и Рафинья. Также ещё один гол забил Пабло Торре. Хозяева ответили точным ударом Айосе Переса.

Таким образом, каталонцы одержали шестую победу подряд в нынешнем сезоне Ла Лиги. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице. На её счету 18 очков. «Вильярреал» с 11 очками занимает пятое место в таблице Примеры.

Вильярреал
1:5
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Испания, Тур 6
22.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Ханс-Дитер Флик
Голы
Вильярреал
Айосе Перес
(Николя Пепе)
38′
Барселона
Роберт Левандовски
(Пабло Торре)
20′
Роберт Левандовски
35′
Пабло Торре
(Педри)
58′
Рафинья
(Пау Прим)
75′
Рафинья
(Ламин Ямаль)
83′
Нереализованные пенальти
Барселона
Роберт Левандовски
66′
Составы команд
Вильярреал
13
Диего Конде
2
Логан Коста
4
Эрик Байи
66′
17
Кико Фемения
23
Серхи Кардона
89′
22
Айосе Перес
85′
10
Даниэль Парехо
2′
70′
18
Папе Гей
14
Санти Комесанья
78′
6
Денис Суарес
16
Алекс Баэна
52′
78′
20
Рамон Терратс
19
Николя Пепе
78′
11
Ильяс Ахомах
90+1′
21
Йереми Пино
63′
15
Тьерно Барри
Барселона
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
35
Херард Мартин
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
1
Марк-Андре тер Штеген
45′
13
Иньяки Пенья
5
Иньиго Мартинес
81′
32
Эктор Форт
36
Серхи Домингес
60′
2
Пау Кубарси
8
Педри
60′
17
Марк Касадо
14
Пабло Торре
60′
18
Пау Виктор
83′
Статистика
6
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
11
Фолы
12
6
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вильярреал
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь