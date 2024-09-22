«Барселона» разгромила «Вильярреал» со счётом 5:1, одержав шестую победу подряд в Ла Лиге

Игра началась в 19:30 по московскому времени. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Матч завершился победой гостей. Итоговый счёт — 5:1.
В составе каталонцев по дублю в свой актив записали Роберт Левандовски и Рафинья. Также ещё один гол забил Пабло Торре. Хозяева ответили точным ударом Айосе Переса.
Таким образом, каталонцы одержали шестую победу подряд в нынешнем сезоне Ла Лиги. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице. На её счету 18 очков. «Вильярреал» с 11 очками занимает пятое место в таблице Примеры.