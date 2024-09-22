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Этот матч будут вспоминать годами. В шедевре «Сити» и «Арсенала» случилось всё

Шикарный гол Калафьори, спорное удаление и невероятный камбэк на 90+8-й минуте.

Источник: Reuters

За последние два года матчи «Сити» и «Арсенала» стали главной вывеской в АПЛ. И, даже учитывая статус игры, было тяжело представить, насколько убойной она окажется. Одна из самых зрелищных и событийных встреч за долгое время, хотя на судью Майкла Оливера наверняка будут жаловаться фанаты обеих команд.

Началось всё со стычек на поле. Уже на третьей минуте столкнулись Родри и Хаверц, а вскоре ещё Холанд влетел в Салиба. Казалось, что искры летели с первых минут, но это была ещё мелочь по сравнению с тем, что ждало впереди.

Первый гол случился уже на девятой минуте. Холанд положил в ближний угол 100-й гол за «Сити».

Дальше случилось событие, которое может стать одним из ключевых в чемпионской гонке. В чужой штрафной рухнул на поле Родри. Важнейший футболист «Сити» долго лежал на газоне, и его лицо выражало страдания, но какой-то грубой игры Парти в этом эпизоде не было, судя по повторам. Испанец только-только восстановился после травмы, полученной в финале Евро-2024, но теперь снова выбыл на неопределённый срок.

И сразу же после этого «Арсенал» сравнял счёт. Причём гол получился достаточно спорным. Судья подозвал к себе капитанов команд и что-то объяснил Саке и Уокеру. После этого правый защитник «Сити» не успел полностью вернуться на свою позицию, а именно через его зону и пошла атака «Арсенала».

При этом нужно отметить и сам удар Калафьори. Итальянец впервые вышел в основе лондонцев (появился на позиции левого защитника, но постоянно смещался в центр) и пробил точно в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Эдерсон чуть-чуть не дотянулся.

А затем у Габриэла было сразу две отличные возможности вывести «Арсенал» вперёд. Причём моменты получились идентичными. После навеса с углового бразилец набегал из центра штрафной на дальнюю штангу. В первом случае по нему почему-то играл невысокий Доку, но Габриэл не попал по воротам.

Ближе к концу первого тайма по Габриэлу играл уже Уокер, но он дёрнулся не в ту сторону и не успел за соперником. В результате защитник «Арсенала» точно пробил с нескольких метров. Другой бразилец Мартинелли находился во вратарской, и в него уткнулся Эдерсон. Между ними точно было касание, но на фол оно вряд ли тянуло, хотя игроки «Сити» спорили и по этому голу тоже.

Первый тайм получился мощным, но даже это было ещё не всё. В компенсированное время Троссард влетел в соперника, а после свистка ещё и отбросил мяч в сторону, за что получил вторую жёлтую карточку. Можно сказать, что бельгиец сам подставился, дав судье основания для второй жёлтой.

Хотя тут можно понять и возмущение болельщиков «Арсенала», потому что до этого Доку не дали жёлтую за отброшенный мяч на 34-й минуте в похожей ситуации. Это напомнило матч «Арсенала» с «Брайтоном», когда Райса наказали за отброшенный мяч, а игрока «Брайтона» Жоао Педро — нет.

Во втором тайме атаки «Сити» шли одна за другой. Хозяева буквально задавили соперника, но «Арсенал» держался. Первые 15 минут второго тайма подарили уникальную статистику: 109:2 по касаниям на чужой половине поля. Как Гвардиол, Холанд и остальные не забили, понять достаточно сложно, хотя Райя вновь творил чудеса на ленточке.

Судья добавил к матчу семь минут. И на 90+7-й счёт по ударам во втором тайме был 26:0 в пользу «Сити». Казалось, что на этом всё, но судья позволил подать угловой, когда истекло компенсированное время. И вот тут «Сити» всё-таки сравнял счёт — отличился Стоунз, который добил в ворота заметавшийся по штрафной мяч. После этого футболисты успели ещё изрядно потолкаться, чтобы игра точно претендовала на самую зрелищную встречу АПЛ в этом году.

Григорий Телингатер

Манчестер Сити
2:2
Первый тайм: 1:2
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 5
22.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
9′
Джон Стоунс
90′
Арсенал
Риккардо Калафьори
22′
Габриэл Магальяйнс
45′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
23′
3
Рубен Диаш
45′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
90′
9
Эрлин Бреут Холанн
2
Кайл Уокер
78′
5
Джон Стоунс
16
Родри
21′
8
Матео Ковачич
11
Жереми Доку
70′
47
Фил Фоден
26
Савио
78′
10
Джек Грилиш
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Томас Партей
45′
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
83′
19
Леандро Троссар
34′
45′
12
Юррьен Тимбер
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
33
Риккардо Калафьори
74′
15
Якуб Кивер
7
Букайо Сака
46′
4
Бен Уайт
11
Габриел Мартинелли
87′
9
Габриэл Жезус
90′
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
31
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
7
Фолы
8
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь