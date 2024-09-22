Этот матч будут вспоминать годами. В шедевре «Сити» и «Арсенала» случилось всё

Ближе к концу первого тайма по Габриэлу играл уже Уокер, но он дёрнулся не в ту сторону и не успел за соперником. В результате защитник «Арсенала» точно пробил с нескольких метров. Другой бразилец Мартинелли находился во вратарской, и в него уткнулся Эдерсон. Между ними точно было касание, но на фол оно вряд ли тянуло, хотя игроки «Сити» спорили и по этому голу тоже.