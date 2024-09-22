Антон Миранчук прокомментировал свой дебютный матч за «Сьон»

«Матч закончился со счётом 0:0, счёт по игре. Это шаг вперёд, который позволяет нам прогрессировать. Нам не повезло в некоторых моментах, особенно в первом тайме, когда были возможности забить. Моя цель сейчас не только забивать, а ещё работать над тем, чтобы вернуться в хорошую физическую форму. Тренировки — это одно, а матчи — совсем другое. Мне нужно время, чтобы понять, как играть с партнёрами по команде. Трудности меня не пугают. Мне понравилась атмосфера на стадионе», — приводит слова Миранчука Le Nouvelliste.