«Милан» вырвал победу над «Интером», «Барселона» совершенна, «Боруссия» унижена в Штутгарте

С остальными-то все понятно. Левандовски продолжает штамповать голы, хотя и упустил шанс на хет-трик, не реализовав пенальти. Словно фортуна вернула свое после эффектного удара через себя. Ямаль, кажется, может все, а голевые пасы шведкой на внушительное расстояние — чуть ли не обыденность. Ну и Рафинья в полном порядке. Глядя на его очередные голы, задаешься вопросом: чем думал тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор, не вызвав барселонца на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2026? И, конечно, нельзя не сказать, что 1:5 — слишком жестоко по отношению к «Вильярреалу». «Подводники» лишались голов из-за небольших офсайдов, попадали в перекладину, мазали из убойных позиций и наиграли минимум еще на два-три гола.