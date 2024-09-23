Завершивший карьеру вратарь «Барселоны» сделал неожиданное заявление

Тер Штеген получил травму в воскресенье в матче чемпионата Испании против «Вильярреала». В понедельник голкипер перенесет операцию в связи с травмой колена.
«Если “Барселона” позовет меня, я буду готов», — приводит слова Браво winwin.com.
Браво 41 год. Он выступал в составе «Барселоны» с 2014 по 2016 год и выиграл с клубом два чемпионата Испании, два Кубка Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С «Манчестер Сити» чилиец стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, выиграл два Суперкубка Англии и три Кубка английской лиги. В составе сборной Чили Браво стал двукратным победителем Кубка Америки.