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Завершивший карьеру вратарь «Барселоны» сделал неожиданное заявление

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Бывший вратарь испанской «Барселоны» и английского «Манчестер Сити» чилиец Клаудио Браво, который в августе объявил о завершении карьеры, заявил, что готов вернуться в футбол, если каталонцам некем будет заменить травмировавшегося немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена.

Источник: Спорт РИА Новости

Тер Штеген получил травму в воскресенье в матче чемпионата Испании против «Вильярреала». В понедельник голкипер перенесет операцию в связи с травмой колена.

«Если “Барселона” позовет меня, я буду готов», — приводит слова Браво winwin.com.

Браво 41 год. Он выступал в составе «Барселоны» с 2014 по 2016 год и выиграл с клубом два чемпионата Испании, два Кубка Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С «Манчестер Сити» чилиец стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, выиграл два Суперкубка Англии и три Кубка английской лиги. В составе сборной Чили Браво стал двукратным победителем Кубка Америки.

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