Фрэнк Лэмпард назвал лучшего нападающего, с которым играл

«Думаю, для меня Агуэро на самом верху. Мне посчастливилось играть с великими игроками, Дидье Дрогба был тем, кем я всегда восхищался как универсальным нападающим, поскольку он отдавал вам всё. Но Агуэро — лучший из тех, с кем я когда-либо играл. Он может молчать бо́льшую часть игры, но затем забить победный гол, причём любой тип гола. В штрафной он смертоносен, он проницателен и очень уверен в себе. У него есть определённая манера поведения в манере игры и в том, как он тренируется», — приводит слова Лэмпарда Give me Sport.