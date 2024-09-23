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Фрэнк Лэмпард назвал лучшего нападающего, с которым играл

Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард заявил, что Серхио Агуэро является лучшим нападающим, с которым он когда-либо играл.

Источник: Getty Images

«Думаю, для меня Агуэро на самом верху. Мне посчастливилось играть с великими игроками, Дидье Дрогба был тем, кем я всегда восхищался как универсальным нападающим, поскольку он отдавал вам всё. Но Агуэро — лучший из тех, с кем я когда-либо играл. Он может молчать бо́льшую часть игры, но затем забить победный гол, причём любой тип гола. В штрафной он смертоносен, он проницателен и очень уверен в себе. У него есть определённая манера поведения в манере игры и в том, как он тренируется», — приводит слова Лэмпарда Give me Sport.

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