«Убирайся отсюда, клоун!» Холанд устроил конфликт после матча с «Арсеналом»

За тренера заступился форвард «канониров» Габриэл Жезус, который спросил у Эрлинга, зачем он так общается. Но и бразильцу Холанд ответил максимально грубо: «Что я такого сказал? Я ничего такого не говорил, ты [долбаный] клоун! Убирайся [нафиг] отсюда, клоун!».