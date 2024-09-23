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«Убирайся отсюда, клоун!» Холанд устроил конфликт после матча с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился в матче с «Арсеналом» не только голом, но и некрасивым поведением.

Источник: Чемпионат.com

Форвард уже успел получить огромную порцию хейта в британских СМИ и соцсетях.

После забитого мяча «Манчестер Сити» на 90+8-й минуте Холанд на эмоциях бросил мяч в голову сопернику. VAR просмотрел этот эпизод, но почему-то не нашёл в нём признаки неспортивного поведения.

«Перформанс» Холанда продолжился после финального свистка. Сначала он хлопнул по спине тренера «Арсенала» Микеля Артету и сказал ему: «Эй ты, будь попроще!».

За тренера заступился форвард «канониров» Габриэл Жезус, который спросил у Эрлинга, зачем он так общается. Но и бразильцу Холанд ответил максимально грубо: «Что я такого сказал? Я ничего такого не говорил, ты [долбаный] клоун! Убирайся [нафиг] отсюда, клоун!».

После этого Артета посоветовал Жезусу прекратить конфликт и не трогать разъярённого Холанда.

Напомним, «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 2:2.

Манчестер Сити
2:2
Первый тайм: 1:2
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 5
22.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Савио)
9′
Джон Стоунс
90+8′
Арсенал
Риккардо Калафьори
(Габриел Мартинелли)
22′
Габриэл Магальяйнс
(Букайо Сака)
45+1′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
23′
3
Рубен Диаш
45+1′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
90+1′
9
Эрлин Бреут Холанн
2
Кайл Уокер
78′
5
Джон Стоунс
16
Родри
21′
8
Матео Ковачич
11
Жереми Доку
70′
47
Фил Фоден
26
Савио
78′
10
Джек Грилиш
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Томас Партей
45+7′
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
83′
19
Леандро Троссар
34′
45+8′
12
Юррьен Тимбер
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
33
Риккардо Калафьори
74′
15
Якуб Кивер
7
Букайо Сака
46′
4
Бен Уайт
11
Габриел Мартинелли
87′
9
Габриэл Жезус
90+6′
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
33
Удары (всего)
5
11
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
7
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь