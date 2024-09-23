Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Ла Лиги: Винисиус — лидер борьбы с расизмом, но он должен быть сдержаннее

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о роли крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в борьбе с расизмом в испанском футболе.

Источник: Чемпионат.com

«Испания не является расистской страной, но внутри неё встречаются отдельные эпизоды проявления расизма. Даже, если бы Винисиус вёл себя более сдержано, он всё равно стал бы объектом подобных атак, ведь он лидер борьбы с расизмом.

Поведение Винисиуса иногда носит спонтанный характер. Однако, когда он занимается подобным благородным делом [борьбой с расизмом], то должен позаботиться и о своём поведении, которое не остаётся незамеченным», — приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, Винисиус периодически сталкивается с проявлениями расизма в свой адрес, играя на различных стадионах Испании.

Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь