«Золотой мяч» вручат Винисиусу. С какой стати?

Шансы Вини и Родри на «Золотой мяч» по-прежнему примерно равны. Травма испанца ни при чём! По правилам. Хотя, ещё раз, может, мы чего-то не знаем? Может, есть какие-то неформальные правила? Например, давно говорят, что у игроков «Реала» больше шансов получить «Золотой мяч», чем у футболистов других команд. Это не решающий фактор, но якобы принадлежность к Мадриду и, возможно, к Флорентину Пересу может дать буст в борьбе за «ЗМ».