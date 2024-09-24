«Кресты» Родри — кошмар для Гвардиолы. Что делать «Манчестер Сити» без ключевого игрока центра поля?

Можно вспомнить еще Матеуша Нуньеша, но это точно не тот футболист, который может взять на себя роль Родри. Мало того что португалец почти не играет, он при этом далеко не так же здорово обороняется и пасует. По сути, Нуньеш стал дорогой коллекционной игрушкой, которая обычно стоит на полке.