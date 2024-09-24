Вратарь «Барселоны» тер Штеген впервые вышел на связь после полученной травмы колена

«Я искренне благодарен всем болельщикам “Барсы”, партнёрам по команде, соперникам, клубам и друзьям за поддержку и любовь, которую вы проявили ко мне с воскресенья.



Я хочу поблагодарить болельщиков “Вильярреала” за их уважение, проявленное на стадионе, это очень много значит для меня. Я чувствую себя позитивным и сильным, теперь я сосредоточен на своём восстановлении. Спасибо!» — написал вратарь каталонского клуба в социальных сетях.