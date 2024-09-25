«Реал» сильно удивил концовкой. А ведь до 85-й минуты громил соперника!

Мадридцам вообще всё равно, кто там претендует на «Золотой мяч». Понятно же, что главный соискатель находится в их составе. А если кому-то — нет, то на первой минуте появилось очередное доказательство: Федерико Вальверде перевёл налево, а Винисиус на рывке ушёл в лицевую и прострелил в центр, где набежал и в касание пальнул Лукас Васкес. Как пела группа «Секрет», привет.