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«Реал» сильно удивил концовкой. А ведь до 85-й минуты громил соперника!

«Алавес» был близок к сенсации.

Источник: Getty Images

«Реал» не собирается сильно отставать от «Барселоны». Так казалось перед началом сезона. Мадридцы не победили «Мальорку» и «Лас-Пальмас» (по 1:1), а вот «Алавесу» не поздоровилось.

Мадридцам вообще всё равно, кто там претендует на «Золотой мяч». Понятно же, что главный соискатель находится в их составе. А если кому-то — нет, то на первой минуте появилось очередное доказательство: Федерико Вальверде перевёл налево, а Винисиус на рывке ушёл в лицевую и прострелил в центр, где набежал и в касание пальнул Лукас Васкес. Как пела группа «Секрет», привет.

Чемпионы Испании давили и дальше. Даже снова забили на 22-й минуте, однако Килиан Мбаппе перед точным ударом принял передачу от Винисиуса в офсайде. «Реал» откровенно раскатывал соперника: француз пасовал пяткой, бразилец привычно проходил всех на дриблинге. И получил жёлтую за разговоры. Классика.

«Алавес» качественно оборонялся и выбегал в контратаки. И даже в один момент заработал перевес по ожидаемым голам: к 40-й минуте было 0,26 на 0,25 xG при 31% владения. Есть только одна проблема: у них нет Джуда Беллингема и Мбаппе. Француз отдал пяткой на англичанина, открылся под ответную передачу, легко обошёл защитника и точно пробил. Группа «Секрет», снова ваш выход. 2:0.

«Реал» такой «Реал». Им не нужно много шансов, хватит минимума. Мадридцы никогда не доминировали на уровне «Барселоны» Пепа Гвардиолы. Но, как ни странно, выиграли даже больше.

На 48-й минуте Родриго оформил разгром, спокойно продравшись по флангу, обойдя Карлоса Бенавидеса и пробив в дальний угол. Защитники? Какие защитники?

Ещё перед воротами одиноко куда-то вдаль пальнул Винисиус. Будто заранее выцеливал очередным перформансом на «Золотой мяч». Хотя его в любом случае наградят. Преимущество «Реала» не вызывало вопросов.

«Алавес» мог прессинговать сколько угодно. Сантьяго Моуриньо частенько стопорил Винисиуса. И что? Да ничего. Преимущество мадридцев было безоговорочным. Их не остановил бы хоть праймовый Карлес Пуйоль. Что уж говорить про защитников вроде Абделькадира Абкара и Муссы Диарра. Скорее всего, вы увидели эти фамилии в первый и последний раз.

Эндрик в борьбе с Адрианом Пикой пальнул в перекладину. А потом Эндрик мстительно в ногу Моуриньо двинул, получив жёлтую. Абдеррахман Реббах проверил крепость штанги. Казалось бы, вот и всё. Нет. Под конец матча Бенавидес двинул издали и напомнил, что «Алавес» не хочет уступать разгромно, а Кике рикошетом от штанги сократил отставание до минимума.

3:0 за две минуты превратились в 3:2. Продолжения тем не менее не случилось. «Реал» был сильнее и доказал преимущество делом. Впереди дерби с «Атлетико». Там уже так ошибаться нельзя.

Георгий Илющенко

Реал
3:2
Первый тайм: 2:0
Алавес
Футбол, Испания, Тур 7
24.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Луис Гарсия Пласа
Голы
Реал
Лукас Васкес
(Винисиус Жуниор)
1′
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
40′
Родригу
(Лукас Васкес)
48′
Алавес
Карлос Бенавидес
(Андер Гевара)
85′
Кике Гарсия
(Карлос Бенавидес)
86′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
5
Джуд Беллингем
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
3
Эдер Милитау
80′
18
Хесус Вальехо
8
Федерико Вальверде
4′
69′
10
Лука Модрич
90+6′
7
Винисиус Жуниор
30′
90′
20
Франсиско Гарсия
9
Килиан Мбаппе
80′
15
Арда Гюлер
11
Родригу
69′
16
Эндрик
83′
Алавес
1
Антонио Сивера
12
Сантьяго Моуриньо
22
Мусса Диарра
23
Карлос Бенавидес
10
Томаш Конечны
16
Уго Новоа
3
Мануэль Санчес
71′
36
Адриан Пика
5
Абделькабир Абкар
46′
18
Хон Гуриди
8
Антонио Бланко
60′
6
Андер Гевара
9
Асьер Вильялибре
71′
17
Кике Гарсия
20
Лука Ромеро
60′
21
Абде Реббач
Статистика
4
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
7
Фолы
10
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Алавес
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