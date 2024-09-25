Винисиус, Мбаппе и Родриго зажгли в 300-м матче Анчелотти, но «Реал» устроил нервотрепку. Гвардиола запутал всех с травмой Родри

Сюрпризы — это в принципе не про текущий этап Кубка лиги. «МЮ», например, на прошлой неделе забил несчастному «Барнсли» семь безответных мячей. Чуть менее кровожадным оказался «Челси», но все равно сопернику пришлось несладко. Это же ведь про «Бэрроу» много писали на прошлой неделе, обсуждая, что за поражение на «Стэмфорд Бридж» его футболисты получат большие премиальные (в четыре раза!), чем за возможную победу. Так странно было записано в контрактах. Но даже когда ситуация была исправлена, ничего хорошего клубу четвертого дивизиона это не сулило. В итоге Нкунку забил дважды за четверть часа, а к концу матча оформил хет-трик. Для пропустившего большую часть прошлого сезона француза это важно. А для купленного за 60 миллионов евро Педру Нету важен первый гол в составе синих.