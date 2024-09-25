В «Астане» сообщили о финансовых трудностях

«Мы двигаемся от матча к матчу, но больше всего внимания уделяем чемпионату Казахстана. Сейчас идут важные игры, поэтому мы готовимся к сложной игре в Караганде против “Жениса”.



Еврокубки? Мы не играли в новом формате, но могу сказать, что нам нужно будет тренироваться на 10 дней больше, чем обычно. Чемпионат заканчивается в начале ноября, а еврокубки — почти в середине декабря. Есть определенные сложности, но неплохо, что мы играем против шести разных команд. Самое главное — мы туда попали. Сейчас у нас очень хорошие условия, но в силу финансовых сложностей, мы не можем летать на выездные игры чартерными рейсами. У нас есть проблемы с этим. До сегодняшнего дня было так, что мы добирались до Стамбула, а дальше по возможности чартером. Это тяжело, но тут нечего поделать» — сказал Бабаян.