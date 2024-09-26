«Ливерпуль» и «Арсенал» пробились в ⅛ финала Кубка английской лиги

«Ливерпуль» в среду одержал на «Энфилде» волевую победу над лондонским «Вест Хэм Юнайтед» — 5:1. У победителей дубли оформили Диогу Жота (25-я и 49-я минуты) и Коди Гакпо (90, 90+3), еще один гол забил Мохамед Салах (74), а до этого в свои ворота мяч срезал защитник «красных» Джарелл Куанса (21).
«Арсенал» разгромил дома «Болтон Уондерерс», представляющий Первый дивизион — третий по силе дивизион чемпионата Англии, со счетом 5:1. У хозяев дублем отметился Итан Нванери (37 и 49), еще по мячу забили Деклан Райс (16), Рахим Стерлинг (64) и Кай Хаверц (77). У гостей отличился Аарон Коллинз (53).