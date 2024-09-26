Гол Левандовского принес «Барселоне» седьмую победу подряд в Ла Лиге

«Барселона» (21 балл) пока не потеряла ни одного очка в чемпионате страны и лидирует в таблице Примеры. «Жирона» (8 очков) занимает 12-е место, «Райо» (9) идет на 10-й строчке, а «Хетафе» (4), который пока не одержал ни одной победы, располагается на предпоследней позиции.