Гол Левандовского принес «Барселоне» седьмую победу подряд в Ла Лиге

Встреча прошла в среду в Барселоне на Олимпийском стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 19-й минуте польский форвард Роберт Левандовский.
В другом матче дня «Жирона» и «Райо Вальекано» счет открыть не сумели — 0:0.
«Барселона» (21 балл) пока не потеряла ни одного очка в чемпионате страны и лидирует в таблице Примеры. «Жирона» (8 очков) занимает 12-е место, «Райо» (9) идет на 10-й строчке, а «Хетафе» (4), который пока не одержал ни одной победы, располагается на предпоследней позиции.