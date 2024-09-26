«Барселона» сделала мощный ход после потери тер Штегена. Но сможет ли Щенсны заменить немца?

Поляк просто редко гуляет за пределы штрафной — он делает это только в каждом втором матче (0,56 за 90 минут). Немец же хотя бы раз за игру поднимается вверх и выходит из своей зоны (1,11 за 90 минут). У Кейлора Наваса показатели лучше (1,25 за 90 минут), но это наверняка связано со стилем «ПСЖ» и характером матчей, в которых он выходил на поле. Браво тоже чаще выходил из штрафной площади, но все еще реже, чем тер Штеген (0,86 за 90 минут).