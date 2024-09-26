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Эрик тен Хаг оценил состояние «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал состояние своей команды в текущем сезоне.

Источник: Getty Images

«Мы всё ещё работаем над игрой. Мы подписали очень молодых игроков, как и в прошлом году с Расмусом Хойлундом, теперь с Джошуа Зиркзее и Лени Йоро. Мы верим в них. Но также я нетерпелив. Я хочу двигаться вперед. Мы добились успеха в прошлом сезоне, и нам нужно упорно трудиться, чтобы добиться еще большего успеха», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Вчера, 25 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Твенте» (1:1). После этой игры тен Хаг раскритиковал команду.

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии в прошлом сезоне, обыграв «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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