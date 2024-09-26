Эрик тен Хаг оценил состояние «Манчестер Юнайтед»

«Мы всё ещё работаем над игрой. Мы подписали очень молодых игроков, как и в прошлом году с Расмусом Хойлундом, теперь с Джошуа Зиркзее и Лени Йоро. Мы верим в них. Но также я нетерпелив. Я хочу двигаться вперед. Мы добились успеха в прошлом сезоне, и нам нужно упорно трудиться, чтобы добиться еще большего успеха», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).