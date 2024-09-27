В Испании фаната посадили в тюрьму на год за оскорбления Винисиуса. Что?

«Довольно печально: тема расизма затрагивает меня в каждом матче. Это происходит постоянно не только в Испании, но и во всем мире. Я борюсь за то, чтобы подобного больше ни с кем не повторилось. Меня расстраивает отсутствие наказания. Важно изменить этот порядок вещей. Если кого-то наказать за расизм, то другие люди перестанут проявлять его. Я не борюсь с испанскими фанатами, я борюсь с расизмом во всем мире», — заявил тогда Джуниор.