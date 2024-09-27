Футболист Денис Черышев перешел в греческий «Паниониос»

Сроки контракта не разглашаются.
«Я очень рад, что с сегодняшнего дня официально являюсь футболистом “Паниониоса”, — сказал Черышев. — Я готов упорно трудиться, чтобы помочь команде достичь поставленных целей и порадовать болельщиков».
Черышеву 33 года, с 2022 года он выступал за итальянскую «Венецию», которую покинул в июне 2024 года в связи с истечением контракта. Полузащитник является воспитанником испанского «Реала», также он выступал за испанские «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В 2016 году Черышев стал победителем Лиги чемпионов в качестве игрока «Реала», футболист находился в аренде в «Валенсии», однако получил медаль благодаря тому, что трижды выходил на поле в турнире в составе мадридского клуба. Вместе с «Севильей» он стал победителем Лиги Европы в 2014 году.
В составе сборной России Черышев провел 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. На чемпионате мира 2018 года в России полузащитник провел 5 матчей, в которых забил 4 гола.
«Паниониос» был основан в 1890 году и является старейшим футбольным клубом Греции. Команда дважды выигрывала Кубок Греции (1979, 1998). В сезоне-2024/25 команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Греции.