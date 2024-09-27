Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Альвареса позволил «Атлетико» вырвать победу у «Сельты» в матче Ла Лиги

Завершился матч 7-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и мадридский «Атлетико».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. «Атлетико» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 90-й минуте забил аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, которому ассистировал Антуан Гризманн. В игре было показано четыре жёлтые карточки.

После этой победы «Атлетико» набрал 15 очков. Подопечные Диего Симеоне занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» с девятью очками идёт 10-й.

Сельта
0:1
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 7
26.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
(Антуан Гризманн)
90′
Составы команд
Сельта
13
Висенте Гуаита
2
Карл Старфельт
33′
5
Серхио Каррейра
20
Маркос Алонсо
8
Фран Бельтран
30
Уго Альварес
22
Хавьер Манкильо
70′
32
Хави Родригес
90+2′
19
Виллиотт Сведберг
70′
12
Альфонсо Гонсалес
33
Уго Сотело
84′
6
Илайш Мориба
7
Борха Иглесиас
76′
9
Анастасиос Дувикас
10
Яго Аспас
84′
25
Дамьян Родригес
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
76′
23
Рейнилдо Мандава
38′
24
Робен Ле Норман
4
Конор Галлахер
14
Маркос Льоренте
7
Антуан Гризманн
16
Науэль Молина
84′
10
Анхель Корреа
6
Коке
54′
19
Хулиан Альварес
9
Александр Серлот
65′
5
Родриго де Пауль
22
Джулиано Симеоне
65′
17
Родриго Рикельме
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
11
Фолы
11
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гарсия Вердура
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Сельта
Чемпионат Испании: таблица и календарь