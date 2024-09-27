Головин станет легендой «Монако», Месси уедет из США. Трансферы и слухи дня

Трансферное окно в российском и европейском футболе уже закрыто, но клубам до сих пор разрешено подписывать свободных агентов и вести с ними переговоры. В очередном дайджесте от Sport24 мы расскажем о последних переходах и слухах.
Финалист Лиги чемпионов будет играть в России
Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем. Трудовой договор 34-летнего футболиста с армейцами заключен по схеме «1+1». Босниец будет выступать за красно-синих под номером 15.
После подписания контракта Пьянич извинился за свои слова двухлетней давности. В 2022 году он заявил, что не хочет играть со сборной России. «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться», — цитирует Пьянича пресс-служба ЦСКА.
Ранее Миралем выступал за «Рому», «Барселону», «Ювентус» и «Бешикташ». Его последним клубом стала эмиратская «Шарджа». На счету Пьянича 115 матчей и 17 голов за сборную Боснии и Герцеговины. В составе «Ювентуса» босниец дошел до финала Лиги чемпионов.
Головин остается в «Монако»
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин продлит контракт со своим клубом в ближайшее время. Срок нового соглашения составит пять лет. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.
Головин играет в «Монако» с 2018 года. В его активе 207 матчей за монегасков и 31 забитый мяч. Вместе с ними россиянин становился вице-чемпионом Франции. Ранее уроженец Кемеровской области играл за московский ЦСКА, а в составе сборной России был одним из героев домашнего ЧМ-2018.
Разные источники приписывали интерес к Головину со стороны топ-клубов. Назывались, в частности, «Арсенал», «Барселона» и «Челси». Однако ни одно предложение не дошло до конкретных действий.
В Греции появился еще один русский футболист
Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной России Денис Черышев официально стал игроком греческого «Паниониоса». Контракт подписан до конца сезона.
«Панионис» играет во второй греческой Суперлиге (аналог российской первой лиги, известной как ФНЛ). В первом туре нового сезона команда из Афин сыграла вничью с дублем «Астераса» — 0:0. Тренер столичных футболистов — легендарный греческий вратарь, победитель Евро-2004 Антониос Никополидис.
Ранее Черышев играл за испанские «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». Несмотря на испанское гражданство, Денис защищал цвета сборной России — на его счету 33 матча и 12 мячей. В 2018 году он стал одним из героев домашнего чемпионата мира.
Стоит отметить, что Черышев — не первый российский футболист, имеющий контракт с греческим клубом. В ПАОКе играют Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, а в «Арисе» — Магомед-Шапи Сулейманов.
Чемпион Европы перейдет в ЦСКА?
Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Италии Марио Балотелли может продолжить карьеру в софийском ЦСКА. Как сообщает topsport.bg, болгарский клуб уже ведет переговоры с итальянцем. Ранее интерес к форварду проявляли в «Палермо».
34-летний Балотелли стал свободным агентом после истечения срока его контракта с турецким «Адана Демирспором» в конце сезона 2023/24. Прежде он выступал за итальянские «Интер», «Милан», «Брешию» и «Монцу», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель», а также швейцарский «Сьон».
В составе «Интера» форвард стал трехкратным чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов, вместе с «Манчестер Сити» он стал победителем АПЛ. Также Балотелли — вице-чемпион Европы 2012 года.
Марио прославился как футбольными навыками, так и эпатажным поведением вне спорта. Из-за этого многие эксперты считают, что его карьера получилась скомканной.
Месси собрался на родину
Легендарный футболист, действующий чемпион мира Лионель Месси намерен покинуть «Интер Майами» в 2025 году. Его цель — завершить карьеру в аргентинском клубе «Ньюэллс Олд Бойз», где он когда-то начинал играть. El Nacional сообщает, что Месси откажется от продления контракта и вернется на родину.
Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. Форвард провел за клуб 32 матча, в которых забил 27 мячей и сделал 17 голевых передач.
Лионель Месси считается лучшим игроком за всю историю футбола. На его счету победа на ЧМ-2022, золото Олимпиады-2008, четыре титула Лиги чемпионов и восемь «Золотых мячей». За свою карьеру Лео забил порядка 900 мячей в официальных матчах. Основные достижения Месси связаны с «Барселоной», но аргентинец также поиграл в ПСЖ.
«Новый Хвича» поедет в Англию
Форвард тбилисского «Динамо» Вахтанг Салия продолжит карьеру в «Ньюкасле». По сообщениям грузинских СМИ, 17-летний футболист уже подписал контракт с клубом. Соглашение вступит в силу, когда игроку исполнится 18 лет.
Салия имеет опыт игры в чемпионате Грузии и молодежной сборной страны. Его называют «новым Хвичей Кварацхелия» и предрекают большое будущее. Некоторые инсайдеры сообщают, что за Вахтанга также боролись «Реал», «Бавария» и «Боруссия», но парень выбрал «Ньюкасл».
Автор: Дмитрий Панов