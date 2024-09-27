Головин станет легендой «Монако», Месси уедет из США. Трансферы и слухи дня

После подписания контракта Пьянич извинился за свои слова двухлетней давности. В 2022 году он заявил, что не хочет играть со сборной России. «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться», — цитирует Пьянича пресс-служба ЦСКА.