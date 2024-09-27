«Актобе» не брал трофеи 10 лет, а для «Атырау» шанс на еврокубки. Главное про финал Кубка Казахстана

Встреча пройдет на стадионе «Центральный» и начнется в 17:00 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.
Команды показывают неоднозначные результаты
В последнее время ни «Атырау», ни «Актобе» не радуют своих болельщиков на постоянной основе. «Нефтяники» занимают в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ) седьмое место, имея в активе 26 очков. У «красно-белых» 34 балла и третья строчка, они совсем недавно упустили первое место. К текущему моменту «Атырау» провел 18 матчей в чемпионате, а «Актобе» — на две встречи больше.
Финальный матч не будет домашним ни для одной из команд. На чужих полях испытывают трудности оба коллектива. Так, «Атырау» и «Актобе» не выиграли ни одного из своих трех последних гостевых матчей. За этот период у «Атырау» ничья и два поражения, у «Актобе» — две ничьих и одно поражение.
Поэтому этот финал очень важен и с точки зрения психологии, уверенности в себе. Команда, которая завоюет трофей, получит большой заряд положительной энергии, и, возможно, улучшит свою форму в концовке сезона КПЛ.
В этом сезоне между ними абсолютное равенство
Команды играли дважды в КПЛ-2024, и обе эти встречи закончились с единичками на табло — 1:1. «Актобе» принимал «Атырау» еще в четвертом туре, в начале апреля. Адильхан Танжариков вывел хозяев вперед в первом тайме, но гости отыгрались во втором благодаря голу Николая Сигневича.
В августе, в рамках 14-го тура, они встретились уже на поле «Атырау». И вновь актюбинцы ушли на перерыв с преимуществом после точного удара Богдана Вэтэжелу. Но во второй половине встречи нефтяники сравняли счет — пенальти реализовал Александр Нойок.
За кем же останется решающая, третья игра в сезоне-2024? Узнаем уже в воскресенье.
«Атырау» часто огорчал «Актобе» в Кубке Казахстана
Команды противостояли друг другу в четырех розыгрышах этого турнира, причем в трех из них сильнее оказывались игроки «Атырау». Если идти по порядку, то все начинается с 2001 года, когда в двухматчевом противостоянии первого круга сильнее оказались зеленые — 3:1 (1:1, 2:0).
В ⅛ финала сезона-2008 «Актобе» не оставил шансов «Атырау» у себя дома — 5:0. Это был триумфальный для красно-белых розыгрыш Кубка Казахстана, а тот матч мог запомниться зрителям хет-триком в исполнении Марата Хайруллина.
В четвертьфинале розыгрыша 2017 года дальше прошел уже «Атырау». Только в дополнительное время, на 119-й минуте, счет был открыт — отличился хорватский игрок хозяев Иван Родич.
Последний раз они играли друг с другом в Кубке Казахстана в прошлом году. Стадия ⅛ финала, которая состояла из двух игр, завершилась в пользу «Атырау». В Актобе команды выдали результативную ничью — 2:2, а вот в Атырау сыграли по нулям, а затем, в зубодробительной серии пенальти, победу вырвали зеленые — 9:8. Из 18 пробивавших свой 11-метровый не забил лишь аргентинский хавбек «Актобе» Леонель Струмия.
Оба клуба прошли через «огонь и воду»
В текущем розыгрыше турнира у обоих участников финального матча была нелегкая сетка. «Актобе» начал путь с победы над «Жетысу» (1:0), а затем выбил из дальнейшей борьбы «Ордабасы» (2:1) и «Елимай» (2:0, 1:2 — полуфиналы были двухматчевыми). Причем в майском матче с «Ордабасы» в Шымкенте команда проигрывала 0:1 до 106-й минуты овертайма. Но затем красно-белые включились и забили дважды. «Атырау» же начал турнир с разгромной победы над представителем первой лиги — SD Family (6:0). Но дальше у них были только серьезные соперники, которых причисляли к фаворитам соревнований. В четвертьфинале они выбили «Кайрат» (3:1), а в ответном матче полуфинала смяли «Тобол» — 4:0 (0:1 — результат первой игры).
Любопытно, что последние два гола «Актобе» в Кубке Казахстана были на счету Максима Самородова, который покинул команду полтора месяца назад и перебрался в чемпионат России. Кто теперь возьмет на себя роль лидера в кубковом турнире?
«Атырау» и «Актобе» лишь по разу выигрывали Кубок Казахстана
Да, побед в этом турнире у них не так много, как поражений в финалах. «Актобе» не было равных в 2008 году, когда в финале команда обыграла «Алма-Ату» — 3:1. Причем тот матч проводился на «Центральном», где пройдет и предстоящий финал. «Атырау» выиграл Кубок Казахстана спустя год, в 2009-м. Это был первый финал национального кубка, который был проведен на тогда еще свежей «Астана Арене». В решающей встрече нефтяники обыграли «Шахтер» — 1:0.
Что касается поражений, то «Актобе» проиграл два финала: в 1994-м — в Алматы «Востоку» (0:1), а в 2014-м в Астане были разгромлены «Кайратом» (1:4). У «Атырау» неудач в финалах было еще больше, и все они относительно недавние: в 2017-м проиграли «Кайрату» (0:1), в 2018-м — вновь «Кайрату» (0:1), а в 2019-м — «Кайсару» (1:2), пропустив решающий гол на 123-й минуте от Думана Нарзилдаева.
На кону — путевка в еврокубки сезона 2025/26
Выиграть Кубок Казахстана — это не только статус и пополнение в коллекции трофеев, но и престиж, ведь триумф гарантирует победителю участие в еврокубках в следующем сезоне. Пока сложно сказать, в какой именно евротурнир будет путевка, так как многое зависит от рейтинга УЕФА (есть риск, что победитель Кубка попадет не в Лигу Европы, как это было по итогам прошлого сезона, а только в Лигу конференций).
К слову, «Актобе» и так имеет хорошие шансы попасть в еврокубки напрямую, по итогам результата сезона в КПЛ. А вот для «Атырау» выиграть Кубок Казахстана — это единственный шанс попасть в еврокубки впервые с сезона 2010/11. Шансов финишировать в четверке сильнейших у команды Виталия Жуковского не так много.
Если «Атырау» выиграет в финале, то в еврокубках следующего сезона будут представлены «нефтяники» и команды, занявшие три высшие строчки в КПЛ. Однако «Актобе» вряд ли захочет помогать в этом соперникам, ведь для команды Игоря Леонова тоже важно завершить сезон хоть с каким-то трофеем. Ведь в последний раз они выигрывали что-то значимое аж десять лет назад, когда завоевали Суперкубок Казахстана-2014.
Кстати, не будем забывать, что победа в Кубке — это не только квалификация в отбор еврокубков, но и гарантия участия в следующем розыгрыше Суперкубка Казахстана, а значит — еще один финал и еще одна возможность выиграть трофей.
Прогнозировать в этой игре что-либо очень трудно, потому что матч пройдет на нейтральном поле, да и в поединках за титул часто ход встречи протекает по иному сценарию, не так, как обычно. На это влияет и давление за результат, которое чувствуется с обеих сторон.
У «Атырау» хорошая статистика против «Актобе» в Кубке Казахстана, а еще у их соперников из-за дисквалификации не сыграет основной защитник Габи Кики. Но «Актобе» имеет более качественный, по крайней мере, на бумаге, состав, а также располагается выше в турнирной таблице КПЛ, где все еще борется за золото.
Это будет зрелищное западное дерби, и победителем в этом финале сможет стать только один из них.
Димаш Тулегенов