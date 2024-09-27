«Актобе» не брал трофеи 10 лет, а для «Атырау» шанс на еврокубки. Главное про финал Кубка Казахстана

В текущем розыгрыше турнира у обоих участников финального матча была нелегкая сетка. «Актобе» начал путь с победы над «Жетысу» (1:0), а затем выбил из дальнейшей борьбы «Ордабасы» (2:1) и «Елимай» (2:0, 1:2 — полуфиналы были двухматчевыми). Причем в майском матче с «Ордабасы» в Шымкенте команда проигрывала 0:1 до 106-й минуты овертайма. Но затем красно-белые включились и забили дважды. «Атырау» же начал турнир с разгромной победы над представителем первой лиги — SD Family (6:0). Но дальше у них были только серьезные соперники, которых причисляли к фаворитам соревнований. В четвертьфинале они выбили «Кайрат» (3:1), а в ответном матче полуфинала смяли «Тобол» — 4:0 (0:1 — результат первой игры).