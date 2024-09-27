Родри, Алиссон, Сон и другие звезды угрожают забастовкой. Возможна ли она и к чему приведет?

И Жюль Кунде из «Барселоны»: «Календарь становится длиннее с каждым годом, и у нас остается все меньше времени на отдых. Мы говорим это уже три-четыре года, и никто не обращает на нас внимания, главных действующих лиц не слушают. Придет время, когда нам придется объявить забастовку, потому что это будет единственный способ заставить власть нас выслушать. Это рискованно, и травм становится все больше. Теперь приближается клубный чемпионат мира — больше работы и меньше отдыха. У нас будет около 70 игр за сезон. Это безумие», — сказал защитник каталонцев.